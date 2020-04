Format Skor Usulan BWF Bisa Hilangkan Keindahan Pertandingan Bulu Tangkis

BANGKAPOS.COM – Upaya Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) Poul-Erik Hoyer Larsen untuk mengganti format skor pertandingan yang sudah ada dari 21x3 gim (best of three) menjadi 11x5 gim (best of five) memicu banyak reaksi.

Direktur kepelatihan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) Wong Choong Hann percaya bahwa format 21x3 akan lebih menarik bagi penonton karena itu menguji kekuatan keseluruhan para pebisnis.

Wong membandingkan sistem 11x5 dengan format 7x5 yang diperkenalkan kembali pada 2002 dengan maksud sama untuk memangkas durasi pertandingan.

Tetapi, itu menjadi bumerang dan berlangsung hampir setahun sebelum sistem 15x3 diaktifkan kembali.

"Sistem 11x5 jika diterapkan mungkin mengurangi daya saing permainan," kata Wong dilansir BolaSport.com dari The Star.

"Saya telah memainkan format 7x5 saat itu dan pertandingan bisa berakhir dalam waktu singkat. Dalam skor tersebut, bisa dimenangkan dalam tiga gim dan itu akan memakan waktu kurang dari 20 menit atau lebih," tutur Wong.

"Bagaimana para penggemar bisa menghargai dan tersentuh oleh keindahan permainan? Apakah olahraga akan mundur dengan perubahan skor? "

Pebulu tangkis ganda campuran Malaysia, Tan Kian Meng, mengatakan bahwa durasi pertandingan akan diperpendek secara drastis, tetapi membuat permainannya kurang menyenangkan.

"Sebagian besar pemain akan bermain dengan niat untuk menyerang sehingga Anda akan melihat teknik yang kurang defensif (dalam pertandingan)," kata Tan yang berada di peringkat ke-11 dunia dengan Lai Pei Jing.

"Namun, ada keuntungannya karena durasi pertandingan yang lebih singkat berarti karier pemain dapat diperpanjang. Tetapi, saya pribadi masih lebih suka sistem 21x3," aku Tan.