Inilah Harga Cabai dan Bawang di Pasar Induk Pangkalpinang, Suplai Barang Masih Lancar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Aktifitas perdagangan di sejumlah pasar di Pangkalpinang di tengah wabah virus corona masih tetap berlangsung seperti biasanya meskipun sepi pembeli.

Harga sayur mayur, bumbu masakan dan sembako di Pangkalpinang saat ini tidak ada mengalami kenaikan.

Bangkapos.com akan memberikan informasi seputar harga cabai dan bawang di Pasar Induk Kota Pangkalpinang.

Harga tersebut berdasarkan pernyataan dari pedagang-pedagang yang ada di Jl Trem Kota Pangkalpinang, Senin (20/4/2020).

Menurut Ragil saat ini masyarakat banyak membeli cabai dan bawang merah dan bawang putih di tempatnya.

Ragil juga menyebutkan harga-harga cabai dan bawang yang ia jual.

"Harga cabai keriting Rp 10 Ribu sampai Rp 12 Ribu per kilo kalau di karung, kalau untuk makan bukan untuk jualan Rp 15 Ribu sampai Rp 18 Ribu per kilo, kalau cabai kecil karungan perkilo Rp 20 Ribu, eceran Rp 25 Ribu," ucap Ragi kepada Bangkapos.com, Senin (20/4/2020).

"Harga bawang merah per eceran Rp 48 Ribu, per karung Rp 42 Ribu, kalau bawang putih Rp 28 Ribu per karungan dan eceran Rp 35 Ribu," tambahnya.

Ragil mulai berjualan sejak pagi dan pulang sampai pukul 11.00 WIB.

Ditengah Pandemi covid-19 yang membuat pasar induk Pangkalpinang agak sepi, Ragil berharap mudah-mudahan permasalahan Covid-19 cepat hilang dan aktivitas pasar berjalan seperti biasa.