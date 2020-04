Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ungu Dengan Nafasmu, Cocok untuk Bulan Ramadhan

Chord dan Lirik Lagu Ungu Dengan Nafasmu

BANGKAPOS.COM-- Lagu religi dengan nafasmu yang di populerkan oleh Band Ungu menarik untuk dinikmati.

Lagu ini berkisah dengan seseorang yang ingin meningalkan perbuatan kurang baik yang telah dilakukannya.

Lirik yang mudah diingat dan musik santai menjadi ciri khasnya.

Berikut chord dan lirik lagu Ungu dengan nafasmu seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C F C

C F C

.

C

izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku

F C

Kembali padamu, menutup waktuku

.

C

Izinkan ku serukan namamu

C

Sebelum nyawa dalam tubuhku

F C

Kau ambil kembali padamu

*

Am Em

Karena ku tau hanyalah pada dirimu

F

Tempat ku mengadu tempatku mengeluh

G

didalam doaku

.

Reff :

C

Dan demi nafas yang telah

Em

Kau hembuskan dalam kehidupanku

F C

Ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik

C

Menjalankan segala perintahmu

Em

Menjauhi segala laranganmu

F C

Adalah sebaris doaku untukmu

.

C

Izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku

F C

Kembali padamu, menutup waktuku

.

Kembali ke : *, Reff

.

Interlude : Am G F G

.

Kembali ke : Reff

.

C

Izinkan ku ucap kata taubat

C

Sebelum kau memanggilku,,,,,

(Bangkapos.com/NordinTribunsolo.com)