Modifikasi Jok Yamaha All New NMAX, Bentuk Mirip XMAX

BANGKAPOS.COM - Modifikasi Yamaha All New NMAX sudah mulai bermunculan di Indonesia.

Selain windshield dan aksesoris bolt-on lainnya, yang baru muncul adalah jok.

Tentunya jadi sorotan pemilik Yamaha NMAX baru, karena jok modifikasi ini punya tampilan yang berbeda.

Selain itu jok ini diklaim lebih nyaman diduduki, yuk kita simak ulasannya!

All New NMAX dengan jok yang lebih empuk dan keren (Fariz/otomotifnet.com)

Jok custom untuk All New Yamaha NMAX ini dibuat oleh Almer Helmet, yang bengkelnya ada di Jl. Wijaya Kusuma Raya No. 7, Perumnas Klender, Jaktim ini.

“Desainnya seperti comfort seat di XMAX, cuma ini lebih kecil aja. Jadi ada logo Yamaha dan kulitnya pakai MBtech Carerra,” buka Frilsoni owner Almer Helmet.

Desainnya yang mewah, rupanya ditunjang dengan busanya yang lebih nyaman dan empuk.

“Bagian dalam busanya dikasih busa latex jadi lebih empuk. Karena busa latex ada di dalam busa biasa, jadi bagian atas jok masih ada bentuknya,” lanjut Almer sapaat akrabnya.

”Kalau latex di bagian atas gak akan berbentuk seperti ini, karena busa latex gak bisa dibentuk,” lanjut Almer.

Dalam membuat jok ini, digunakan kerangka jok dari fiberglass yang dicetak mirip dengan aslinya yang berbahan plastik.