Pemkab Bangka Raih PPD Terbaik di Babel Untuk 7 Kali Berturut-turut

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemkab Bangka untuk ke 7 kalinya secara berturut-turut berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2020.

Penghargaan tersebut diberikan Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah kepada Bupati Bangka, Mulkan dalam acara Musrenbang Provinsi Babel Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Senin (20/04/2020) terpusat di Kantor Gubernur Babel.

Diterimanya Penghargaan Pembangunan Daerah ini, sekaligus dan sekali lagi membuktikan bahwa pada Periode “BANGKA SETARA” 2018-2023, Pemkab Bangka merupakan Pemkab dengan Perencanaan dan Pencapaian Pembangunan Daerah Terbaik di Bangka Belitung.

Bupati Bangka, Mulkan menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa Pemkab Bangka menjadi yang terbaik di Bangka Belitung adalah karena RKPD Bangka mampu mengakselerasi seluruh pencapaian target makro pembangunan.

"Hingga tahun 2019, seluruh target pembangunan utama berhasil dilampaui. Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Nilai Tukar Petani, Pendapatan Per Kapita, dan Indeks Pelayanan Publik masyarakat semuanya mengalami perbaikan siginifikan, melebihi capaian provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Babel, bahkan juga mengungguli capaian pembangunan nasional. Pada tahun 2019 juga kami berhasil mempertahan opini WTP dan meraih nilai BB untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam periode kepimpinan kami, periode “BANGKA SETARA 2018-2023 perencanaan dan pencapaian pembangunan Kabupaten Bangka sudah on the right track dan berdampak sangat baik bagi pembangunan daerah," kata Mulkan.

Ditambahkannya, dalam pelaksanaan pembangunan, juga mengedepankan inovasi yang tidak banyak dilakukan daerah lain. Kebijakan pembangunan yang inovatif ini menjadikan Pemkab Bangka diberikan penghargaan sebagai Pemkab Inovatif indonesia oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

"Beragam inovasi kita lakukan, baik inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi perencanaan, inovasi kesehatan, inovasi pendidikan, inovasi sosial, inovasi transportasi, inovasi lingkungan dan berbagai inovasi lainnya. Keseluruhan inovasi ini diakui oleh pemerintah pusat sebagai inovasi terbaik dan mendapatkan penghargaan utama dari seluruh Kementrian," ujar Mulkan.

(Bangkapos.com/Edwardi)