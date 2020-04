Profil Han So Hee, Pemeran Pelakor di The World of the Married, Foto Masa Lalu Sempat Menuai Kritik

BANGKAPOS.COM - Aktris Korea Selatan, Han So Hee tengah menjadi perbincangan karena perannya dalam drama The World of the Married.

Gadis berusia 25 tahun ini sukses membuat kesal para penonton dengan perannya sebagai pelakor.

Bahkan, akun Instagram pribadianya, @xeesoxee, dibanjiri komentar sebutan pelakor oleh warganet Indonesia.

Lantas, siapa sebenarnya Han So Hee ini?

Lahir di Ulsan pada 18 November 1994, Han So Hee pernah memenangkan penghargaan 2017 MAXIM K-model Awards untuk kategori CF Model Awards.

Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung dalam drama Korea The World of the Married. (JTBC)

Mengutip Asian Wiki, aktris yang berada dibawah naungan U-ATTO Entertainment ini memulai debutnya dalam drama berjudul Into the World Again yang tayang di SBS pada 2017.

Setelahnya, ia muncul di Money Flower (2018), 100 Days My Prince (2018), Abyss (2019), dan terbaru dalam drama ongoing The World of the Married.

Tak hanya sebagai aktris, Han So Hee juga beberapa kali menjadi model video klip sejak 2016 hingga 2019.

Terhitung ia sudah membintangi empat video klip.

Yakni Tell Me What to do (SHINee) pada 2016, That Girl (Jung Yong Hwa) pada 2017, The Hardest Part (Roy Kim) pada 2018, dan terakhir You&I (MeloMance) pada 2019), dilansir Wikipedia.