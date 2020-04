Sosok Han So Hee, Si Pelakor dalam Drama The World of the Married

BANGKAPOS.COM - Han So Hee adalah seorang model dan aktris asal Korea Selatan. Ia telah memulai kariernya sejak 2017 di bawah naungan agensi U-ATTO Entertaiment.

Nama perempuan kelahiran 18 November 1994 ini semakin populer berkat perannya sebagai pelakor atau perebut laki orang bernama Yeou Da Kyung, dalam drama The World of the Married yang telah tayang sejak 27 Maret 2020 lalu.

Sebelumnya, ia juga pernah berperan sebagai orang ketiga di dua drama terdahulunya dan mendapatkan julukan sebagai spesialis pelakor.

Han So Hee mengawali kariernya di dunia hiburan sebagai seorang model. Pada 2016, ia pernah tampil di sejumlah iklan dan video klip milik SHINee yang berjudul “Tell Me What To Do”.

Bahkan, untuk kariernya sebagai model ia pernah memenangkan penghargaan sebagai CF Model Awards di ajang 2017 MAXIM di ajang 2017 MAXIM K-Model Awards.

Setelah itu, ia mulai merambah ke dunia seni peran pada tahun yang sama. Debut aktingnya melalui peran kecil di drama Reunited Worlds sebagai Lee Seo-won.

Han So Hee mendapatkan peran utamanya dalam drama Money Flower sebagai Yoon Seo-won yang tayang di MBC. Berkat peran itu, Han So Hee berhasil masuk nominasi Best New Actress di ajang MBC Drama Awards 2017.

Nama Han Soo Hee langsung melejit dan membuat dara muda berusia 25 tahun ini kemudian kerap wara wiri membintangi sejumlah serial drama lainnya.

Beberapa drama yang Han So Hee juga berhasil menjadi drama yang populer, seperti 100 Days My Prince (2018) dan Abyss (2019).

Sepanjang perjalanan kariernya, Han So Hee telah membintangi enam drama, dan tampil sebagai model di empat video klip musik.

https://entertainment.kompas.com/read/2020/04/20/121924966/profil-han-so-hee-si-pelakor-dalam-drama-the-world-of-the-married