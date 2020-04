BANGKAPOS.COM -Ternyata Ini Alasan Kenapa Dahulukan Makan Buah Kurma Saat Anda Berbuka Puasa

Kurma merupakan buah yang berasal dari Timur Tengah. Ketika menjelang bulan Ramadhan, buah kurma paling sering dicari.

Hal ini dikarenakan buah kurma menjadi hidangan sunnah untuk berbuka puasa.

Selain kurma, umat muslim juga disarankan untuk buka puasa dengan air putih.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ketika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapati kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena air putih mensucikan."

Lantas, saat berbuka puasa, sebaiknya makan kurma terlebih dahulu atau minum air putih?

Sebagai umat muslim kita sebaiknya mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berbuka puasa.

Sebab dengan mencontoh dan melakukan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sama halnya dengan mengikuti sunnah dan memuliakan beliau.

“Dari Anas bin Malik, ia berkata : Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum salat dengan ruthab (kurma basah), jika tidak ada ruthab, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering), dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air” - HR Abu Dawud (no. 2356), Ad-Daruquthni (no. 240) dan Al-Hakim (I/432 no. 1576). Dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Irwa-ul Ghalil fi Takhrij Ahaadits Manaaris Sabiil IV/45 no. 922,

Melansir dari almanhaj.or.id, Ustadz Abu Kayyisa Zaki Rahmawan, menjelaskan mengenai hadis tersebut.