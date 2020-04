Meldi Bandingkan Dirinya Mirip Artis Korea Han So Hee, Pelakor di The World of Married

BANGKAPOS.COM -- Rosa Meldianti, keponakan Dewi Perssik memperlihatkan DM dari netizen yang menyebutnya mirip artis Korea.

Artis Korea yang dimaksud ini adalah Han So Hee.

Seperti diketahui, nama Han So Hee sedang melonjak tenar karena aktingnya di drama Korea The World of The Married.

Akan tetapi, di drama Korea The World of The Married ini, Han So Hee berperan sebagai Da Kyung.

Da Kyung merupakan pelakor atau orang ketiga di dalam hubungan Tae Oh dan istrinya Ji Sun Woo.

Meski baru 8 episode dan masih on going, drama Korea yang tayang di stasiun TV JTBC tiap Jumat-Sabtu ini sukses mencuri perhatian netizen Indonesia.

Apalagi karena ceritanya seputar pelakor.

Banyak para wanita yang menonton drama Korea The World of the Married ini merasa gemas dengan Han So Hee atau Da Kyung

Akan tetapi, rupanya ada yang men-DM atau mengirim pesan pribadi kepada Meldi lewat Instagram.

Salah seorang netizen yang diblurkan namanya mengirim foto Meldi dan Han So Hee.