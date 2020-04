Minyak AS Tak Berharga Lagi, Harganya Anjlok Dibawah 0 US Dollar per Barrel

BANGKAPOS.COM, NEW YORK, - Wabah virus corona atau covid-19 telah mempengaruhi harga minyak di dunia.

Tercatat sejarah terburuk harga minya acuan AS, West Texas Intermediate (WTI) hingga ke level negatif atau di bawah 0 (nol) dollar AS per barrel pada perdagangan, Senin (20/4/2020) waktu setempat.

Harga minyak AS, WTI ini hampir tak berharga lagi karena berada di level harga negatif.

Dan ini pertama kali sejarahnya di dunia harga minyak acuan WTI berada di zona negatif.

Dilansir dari Kompas.com yang mengukutip dari Financial Times, Selasa (21/4/2020), harga minyak acuan WTI untuk pengiriman Mei 2020 sempat anjlok 250 persen ke level -40,32 dollar AS per barrel.

Pada akhir perdagangan Senin, seperti dikutip dari Oilprice.com, harga emas hitam ini ditutup pada -37,63 dollar AS per barrel.

Tidak adanya lagi ruang penyimpanan di AS, mengakibatkan harga minyak terjun bebas di pasar global.

Harga minyak jenis WTI yang berada di bawah 0 dollar AS per barrel, menjadi bukti terpukulnya sektor energi oleh pandemi virus corona (Covid-19).

Pasalnya, banyak negara di dunia memutuskan untuk menerapkan lockdown guna menekan penyebaran Covid-19.

Hal tersebut kemudian berimbas terhadap melemahnya permintaan minyak mentah.

Harga minyak acuan jenis Brent juga mengalami penurunan sebesar 9 persen, ke level 25 dollar AS per barrel.

Berbeda dengan WTI, Brent merupakan minyak mentah yang pengangkutannya dilakukan melalui kapal, sehingga pengiriman bisa langsung di lakukan ke wilayah dengan permintaan tinggi.

Kedua harga jenis minyak tersebut sudah terkoreksi lebih dari 50 persen sejak perdagangan awal tahun ini.

Pada Januari 2020, baik minyak jenis WTI maupun Brent masih dijual di atas 65 dollar AS per barrel.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terburuk Sepanjang Sejarah, Harga Minyak Mentah Anjlok di Bawah 0 Dollar AS",