Penakluk Jonatan Christie Siap Jika BWF Ubah Format Skor Laga Bulu Tangkis

BANGKAPOS.COM -- Pebulu tangkis tunggal putra Malaysia, Lee Zii Jia, ikut terlibat dalam perdebatan wacana perubahan format skor pertandingan bulu tangkis.

Lee Zii Jia mengaku siap jika sistem skor akan diubah dari 21x3 gim (best of three) menjadi 11x5 gim (best of five).

Lee Zii Jia menganggap bahwa pemain yang baik harus selalu siap menerima tantangan baru dan tidak terjebak dalam zona nyaman mereka.

Lee Zii Jia menanggapi wacana Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) Poul-Erik Hoyer Larsen yang akan terus mendorong format durasi pertandingan yang lebih pendek sehingga akan lebih menarik bagi penonton dan penyiar pertandingan.

Wacana perubahan skor pertama kali diperdebatkan pada 2018.

Tetapi, tidak mendapat cukup dukungan pada BWF Annual General Meeting (AGM) yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 19 Mei 2018.

"Sebagai pemain, kami telah mempersiapkan segala kemungkinan," kata pemain ranking ke-10 dunia itu dilansir BolaSport.com dari The Star.

"Jika ada perubahan, kami semua harus menerimanya karena itu adalah keputusan yang dibuat oleh BWF, bukan di tangan kami," ujar Lee.

"Apa yang bisa kami lakukan adalah menerima, menyesuaikan, dan beradaptasi."

"Aturan baru ini berlaku untuk semua pemain dan perlu waktu untuk membiasakan diri," ucap Lee.