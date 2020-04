Saat Han So Hee Gadis Pelakor di Drama Korea 'The World of The Married' Diserang Netizen +62

BANGKAPOS.COM - Sejak berperan sebagai pelakor di drama The World of The Married, sosok artis Han So Hee jadi sorotan.

Tak pelak aktingnya menjadi seorang pelakor ternyata memancing para netizen Indonesia.

Netizen +62 menyerang artis cantik ini di laman Instagram miliknya.

Bahkan sejumlah umpatan dilayangkan kepada gadis cantik tersebut.

Berikut ini 5 fakta menarik Han So Hee.

Korean wave atau Hallyu sepertinya belum juga surut.

Minat masyarakat akan budaya, makanan, musik, hingga drama yang berasal dari Korea Selatan masih terus menggeliat.

Beberapa waktu terakhir masyarakat Indonesia memang menaruh perhatian pada drama Korea Selatan yang baru saja tayang.

Mulai dari dari Crash Landing on You, Itaewon Class, hingga yang terbaru The World of The Married.

Dari ketiga drama tersebut, hanya The World of The Married yang masih tayang tepatnya di stasiun TV JTBC.