Sosok di Balik Serial Kartun Tom and Jerry, Gene Deitch Meninggal Dunia di Praha di Usia 95 Tahun

BANGKAPOS.COM - Gene Deitch, ilustrator, animator, sutradara dan produser film asal Amerika Serikat (AS) meninggal dunia di usia 95 tahun.

Menurut penerbit Ceko-nya, Petr Himmel kepada Assosiated Press, pemenang Oscar itu meninggal secara tidak terduga pada hari Kamis-Jumat di apartemennya, Little Quarter Praha, Sabtu (18/4/2020).

Terkait kematian pencita Tom and Jerry tersebut, tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Lebih jauh, film Deitch yang berjudul 'Murno' memenangkan Academy Award untuk Film Animasi Pendek Terbaik pada 1960.

Deitch juga dinominasikan untuk penghargaan yang sama dua kali pada 1964, 'Here Nudnik', dan 'How to Avoid Friendship'.

Sebelumnya, Deitch telah menciptakan seri 'Tom Terrific', sementara 'Sidney’s Family Tree' yang ia produksi, dinominasikan untuk Academy Award pada 1958.

Profil Gene Deitch

Gene Deitch lahir pada 8 Agustus 1924 di Chicago.

Deitch tiba di Praha pada 1959, awalnya dia berniat tinggal di sana selama 10 hari.

Tetapi, ia kemudian jatuh cinta dengan Zdenka, setelah menikah mereka tinggal di Ibu Kota Cekoslowakia.