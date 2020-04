5 Pemain Terbaik Timnas Indonesia dalam Satu Dekade, Ada Bambang Pamungkas hingga Boas Salosa

BANGKAPOS.COM - Di tengah perayaan ulang tahun ke-90 PSSI, AFC merilis lima pemain terbaik Timnas Indonesia dalam satu dekade.

AFC, induk tertinggi sepak bola di Benua Asia juga mengucapkan selamat atas pencapaian 90 tahun berdirinya PSSI.

Selain itu, PSSI dan Indonesia juga diakui sebagai negara pertama dari Asia yang bermain di Piala Dunia 1938.

Lewat artikel "Great Garuda, The Players who have helped shaped Indonesia Football," AFC merilis lima nama pemain terbaik Timnas Indonesia dalam satu dekade.

Berikut lima pemain Timnas Indonesia dalam satu dekade dikutip Tribunnews dari laman PSSI.

1. Bambang Pamungkas

AFC menyebut Bambang Pamungkas sebagai "The Legend".

Menurut AFC, nama Bambang Pamungkas merupakan perwujudan dari sepak bola Indonesia.

Ia adalah pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Timnas Indonesia sekaligus pencetak gol kedua terbanyak.

Prestasinya di Tanah Air juga telah membuatnya ikut terpilih untuk membawa obor Olimpiade 2012.