Bantu Hadapi Stres Akibat Pandemi Corona, HadapiFacebook Resmi Luncurkan Aplikasi Gaming

BANGKAPOS.COM -Facebook akhirnya resmi meluncurkan aplikasi khusus gaming pertamanya pada hari ini (21/4).

Informasi tersebut disampaikan langsung melalui akun twitter resmi Facebook Gaming.

We know you’ve waited patiently. Well folks the day has come: we're launching FarmVille in VR! j/k, sorry, kind mobs of Twitter, don’t @ us! We're actually launching the Facebook Gaming app on Google Play.

Sebenarnya peluncuran ini lebih cepat dari jadwal yang telah diumumkan sebelumnya.

Dilansir dari Gamerant, awalnya Facebook berencana untuk meluncurkan aplikasi gaming ini pada pertengahan tahun, tepatnya bulan Juni.

Namun, jadwal yang sudah ditetapkan tersebut berubah dan kini aplikasi tersebut sudah resmi rilis.

Pandemi COVID-19 disinyalir jadi penyebab Facebook memutuskan untuk menghadirkan aplikasi gamingnya lebih cepat.

Seperti sudah diberitakan sebelumnya, bermain game menjadi salah satu cara untuk mengisi waktu luang selama berada di rumah.

Bahkan, WHO pun menghimbau masyarakat di seluruh dunia agar bermain game agar tidak stress menghadapi pandemi ini.

Terbukti memang, beberapa platform streaming game, seperti Steam dan Twitch kebanjiran pemain beberapa waktu belakangan.

Facebook tentu melihat hal tersebut sebagai peluang untuk bisa meningkatkan pamor dari layananya.