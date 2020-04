Chord Dan Lirik Lagu Crisye Ketika Tangan Dan Kaki Berkata

BANGKAPOS.COM-- Lagu lawas ini memiliki kesan mendalam bagi penyanyinya, yakni Crisye.

Liriknya bercerita tentang pertanggungjawaban kehidupan masnusia setelah meninggal.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunnews.com

[Intro]

Dm A 4x

Dm A

Akan datang hari

Bb F

Mulut dikunci

Gm F C A

Kata tak ada lagi

Dm A

Akan tiba masa

Bb F

Tak ada suara

Gm F C

Dari mulut kita

Gm Dm

Berkata tangan kita

Gm F

Tentang apa yang dilakukannya

Gm Dm

Berkata kaki kita

Gm A

Kemana saja dia melangkahnya

Dm A

Tidak tahu kita

Bb F

Bila harinya

Gm F Bb F

Tanggung jawab tiba

[Verse]

Gm Dm 2x

Bb Fm Eb C

Bb Fm Ab Eb C

Bb F

Rabana

C

Tangan kami

F

Kaki kami

Bb

Mulut kami

C F

Mata hati kami

C

Luruskanlah

F

Kukuhkanlah

Bb

Dijalan cahaya

C

Sempurna

Dm A

Mohon karunia

Bb F

Kepada kami

Gm F Bb F

Hamba-Mu yang hina

[Outro]

Dm A Gm F

(Bangkapos,com/Nordin/Tribunnews.com)