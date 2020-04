Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ari Lasso - Penjaga Hati, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu

(Intro) D

Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu..

D F

takkan ku temui wanita sepertmu

D F G

takkan ku dapatkan rasa cinta ini..

(Chorus)

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Em C D

wo oo.. woo..

Am Em

sering kali ku temukan

F C G

mahkota bertabur intan permata..

Am Em

meski aku t'lah terbiasa

F C G

tambatkan hatiku pada wanita..

(Int.) D Em C G Em F C G

woo.. oo.. wo..o..

D F

takkan ku temui wanita sepertmu

D F G

takkan ku dapatkan rasa cinta ini

(Chorus)

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Am

(penjaga hatimu..)

Am

(penjaga hatimu..)