Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Ariel Noah-Moshimo Mata Itsuka (Mungkin Nanti), Main dari Kunci C

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

G F

Kimi wa kawate shimattandarou

G F

Ai wa kiete shimattandarou..

(Chorus)

C

Moshimo mata itsuka

Em

Bokura ga deau nara

F

Onegai dakara

G C

Mou nanimo kikanai de

Em

Kinou made koko ni atta

F

Kimi e no ai wa

G

Okizari ni shite kita kara

(Intro) C Em F C

C Em

Kokoro ga shizunde

F C

Kimi ga yume kara sametaraa

C Em

Omoidashite hoshiinda

F C

Kimi to boku no monogatari wo

G F

Kimi wa kawette shimattandarou

G F

Ai wa kiete shimattandarou..

(Chorus)

C

Moshimo mata itsuka

Em

Bokura ga deau nara

F

Onegai dakara

G C

Mou nanimo kikanai de

Em

Kinou made koko ni atta

F

Kimi e no ai wa

G

Okizari ni shite kita kara

(Intro) C Em F G

Uu..

(Chorus)

C

Moshimo mata itsuka

Em

Bokura ga deau nara

F

Onegai dakara

G C

Mou nanimo kikanai de

Em

Kinou made koko ni atta

F

Kimi e no ai wa

G

Okizari ni shite kita kara

C

mou nani mo kikanaide

Em

Mune ni shimaikonde

F

Subete no koukai to

G C Em F G C

Kimi ga kureta kono ai wo