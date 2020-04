Pemkab Bangka Selatan, Forkopimda dan Ormas Islam Tandatangani 15 Kesepakatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan bersama dengan Forkopimda dan Ormas Islam se-Kabupaten Bangka Selatan menggelar penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait dengan Panduan Peribadatan selama Ramadhan dan 1 Sya­wal 1441 Hijriah di tengah Pandemi Covid-19. Selasa, (21/4/2020).

Kegiatan ini digelar di Balai Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan dihadiri oleh Bupati Bangka Selatan, Ketua DPRD Basel, Danramil Toboali, Kajari Basel, Kapolres Basel, Kepala Kanwil Kemenag Basel, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Basel, Kepala DKPPKB Basel, Kepala Kesbangpol Basel, Kabag Kesra.

Selain itu kegiatan ini dihadiri pula Ketua MUI Basel, Ketua NU Basel, Ketua Muhammadiyah Basel, Ketua Dewan Mesjid Indonesia Basel, Ketua FKUB Basel, IPHI Basel, BKPRMI Basel dan Baznas Basel.

Bupati Bangka Selatan, Justiar Noer dalam rapat koordinasi ini menyebutkan kegiatan yang digelar yaitu menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sekaligus menyepakati kesepakatan bersama tentang peribadatan selama Ramadhan dan 1 Syawal 1441 Hijriah.

Dengan adanya SE Nomor 6 2020 yang telah ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada Senin, (6/4/2020) Justiar Noer mengajak semua mas­yarakat Kabupaten Bangka Selatan untuk mengikuti anjuran yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah diturunkan dengan kesepakatan yang didapat.

Sementara itu, mewakili Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, Jamaludin menyatakan SE Nomor 6 tahun 2020 diterbitkan mengingat saat ini kondisi yang ada di Indonesia yang dikhawatirkan akibat Covid-19 dan terjadi saat bertepatan dengan momentum Ramadhan dan 1 Syawal 1441 Hijriah /2020 Masehi. (Advertorial/R3/uwa)

kesepakatan bersama yang telah ditandatang­ani dan disepakati oleh Forkopimda dan Ormas Islam se-Kabupaten Bangka Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah,

2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama),

3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah,

4. Tilawah atau Tadarus Al-Quran dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasul untuk menyi­nari rumah dengan tilawah Al-Quran,

5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musalah ditiadakan,

6. Peringatan Nuzulul Quran dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musalah ditiadakan.

7. Tidak melakukan iktikaf di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan di masjid atau musalah.

8. Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya,

9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Shalat Tarawih Keliling (tarling), b. Takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid atau musalah dengan menggunakan pengeras suara, c. Pesantren Kilat kecuali melalui media elektronik.

10. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/ conference,

11. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah),

a. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat,

b. Bagi Organisasi Peng­elola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan,

c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lingkungan sekitar,

d. Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, mushala dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut,

e. Mengingatkan para Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.

12. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):

a. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat, untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang,

b. Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.

c. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara Iangsung kepada Mustahik.

d. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpulan Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, mushala dan tempat pengumpulan zakat Iainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.

13. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tissue),

14. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Syawal, setidaknya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah,

15. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat terkait Pencegahan dan Penanganan Covid-19.