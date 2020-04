AKSI Para Dokter Lakukan Pass The Brush Challenge saat Lepas Tugas

BANGKAPOS.COM - Bertahan di tengah karantina mandiri selama pandemi virus corona memang tidaklah mudah.



Masyarakat banyak memunculkan berbagai kegiatan untuk melepas kebosanan.



Seperti yang belum lama ini media sosial sedang ramai dengan tantangan di Instagram bernama pass the brush challenge .

Sesuai namanya, tantangan yang tengah jadi tren ini berupa kompilasi video sekian banyak orang seolah diberi makeup brush secara estafet.



Pass brush challenge melihatkan perubahan wajah natural menjadi berparas full makeup.



Viralnya tantangan tersebut, telah banyak dilakukan oleh masyarakat, artis hinga tenaga medis.

Hal itu terlihat pada unggahan video instagram Aditya Surya Pratama, yang mengunggah video prass brush challenge versi dokter.



"Just for fun #passthebrushchallenge in our style," tulis @adityaspratama dikutip Grid.ID, Rabu (22/4/2020).



Pria yang berprofesi dokter ini, melakukan tantangan bersama dokter-dokter lainnya memperlihatkan perubahan penampilan mereka dikala saat bertugas dan usai bertugas menangani pasien.



Pada video tersebut memperlihat para dokter dengan mengenakan pakaian medisnya, lalu memberi salah satu barang secara estafet ke dokter lainnya.

Penampilan mereka pun sangat berubah saat mengenakan pakaian medis dan hingga tampil menarik.



Keseruan tantangan ini pun membuat para dokter memiliki cara untuk menghibur dirinya di kala mereka harus jadi garda terdepan dalam situasi pandemi covid-19 saat ini.



Dari unggahan video tersebut pun mendapatkan komentar beragam dari para netizen.

"Ketika on duty sama lagi hang out tampilannya beda ya," tulis @ninaseptiani



"Udah lah lihat yang beginian mah, kata kuat hati euy," tulis @fbytyvinaaa_15



"MasyaAllah bikin senyum-senyum," tulis @sarmaliana24.

