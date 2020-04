Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Arijit Singh - Tum Hi Ho, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Am F

Hum tere bin ab reh nahi sakte

G Em F

Tere bina kya wajood mera

[Intro] Am..

Am F

Hum tere bin ab reh nahi sakte

G Em F

Tere bina kya wajood mera

Am F

Tujh se juda agar ho jaayenge

G Em F

Toh khud se hi ho jaayenge juda

Am

Kyun ki tum hi ho

Dm

Ab tum hi ho

G Em F

Zindagi ab tum hi ho..

Am Dm

Chain bhi, mera dard bhi

G Em F

Meri aashiqui ab tum hi ho

[Intro] Am Em Dm Am

Am Em Dm Am

Am F

Tera mera rishta hai kaisa

G Em F

Ek pal door gawara nahi

Am F

Tere liye har roz hain jeete

G Em F

Tujhko diya mera waqt sabhi

G C

Koi lamha mera na ho tere bina

E F G

Har saans pe naam tera..

Am

Kyun ki tum hi ho

Dm

Ab tum hi ho

G Em F

Zindagi ab tum hi ho..

Am Dm

Chain bhi, mera dard bhi

G Em F

Meri aashiqui ab tum hi ho