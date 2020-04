Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Harta Berharga Bunga Citra Lestari - Main dari C

Chord dan Lirik Lagu Harta Berharga Bunga Citra Lestari

BANGKAPOS.COM -- Lagu ost Keluarga Berencana berjudul 'harta berharga' ini sangat ikonik.

Apalagi lagu ini dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari yang memiliki karakter suara menarik.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C F -G Am Em

Dm C D ~ G

C Dm

Harta yang paling berharga

G C

adalah keluarga ~

Am D

Istana yang paling indah

F G

adalah ~ keluarga ~

C Dm

Puisi yang paling bermakna

G C -G/B

adalah keluarga

Am D

Mutiara tiada tara

F G C

adalah ~ keluarga ~

F G

Selamat pagi Emak

Em Am

Selamat pagi Abah

Dm

Mentari hari ini

G C C7

Berseri indah ~

F G

Terima kasih Emak

Em Am

Terima kasih Abah

Dm

Untuk tampil perkasa

G F

bagi kami putra putri

G C

yang siap berbakti ~

C F -G Am Em

Dm C D ~ G ~ A#