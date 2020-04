Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Paterpan - Tak Ada Yang Abadi

Chord dan Lirik Lagu Paterpan Tak Ada Yang Abadi

BANGKAPOS.COM -- Lagu berjudul 'tak ada yang abadi' yang dipopulerkan oleh Band Peterpen ini menarik untuk dinikmati.

Liriknya yang dalam dan musiknya yang syahdu membuat lagu ini banyak digemari.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunvideo.com

[Intro] Am F Am F Am G F G (2x)

Am F Am F

Takkan selamanya

Am G F G

Tanganku mendekapmu

Am F Am F