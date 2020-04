Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Sebelum Cahaya - Letto - Kunci dari Am

Chord dan Lirik Lagu Sebelum Cahaya Letto

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan Letto berjudul 'sebelum cahaya' pernah hits dimasanya.

lagu ini dirilis sekitar 2012 silam dan memiliki makna yang dalam, misalnya soal kekuatan hati dan cinta.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunnwes.com

[Intro] Am Em (2x) Dm G E

Am Em

Ku teringat hati

Am Em

Yang bertabur mimpi

Dm G Am

Ke mana kau pergi cinta

Am Em

Perjalanan sunyi

Am Em

Yang kau tempuh sendiri

Dm G Am

Kuatkanlah hati cinta

[Reff I]

C G Am Em

Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja

Dm F G

Yang menemanimu sebelum cahaya

C G Am Em

Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra

F G C

Yang kan membelaimu cinta

Am Em

Kekuatan hati

Am Em

Yang berpegang janji

Dm G Am

Genggamlah tanganku cinta

Am Em

Ku tak akan pergi

Am Em

Meninggalkanmu sendiri

Dm G Am

Temani hatimu cinta