Akhirnya Sang Adik Syifa Ungkap Penyebab Ayu Ting Ting Didepak dari Acara Televisi, Dianggap Sampah?

BANGKAPOS.COM - Ayu Ting Ting, diketahui sempat menjadi pengisi program acara variety show di stasiun televisi swasta ANTV.

Janda Enji ini memang pernah mengisi acara Pesbukers bersama rekan-rekannya Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan mendiang Olga Syahputra.

Namun Ayu dikatakan terlibat konflik dengan kru produksi, sehingga gosip ditendangnya pelantun lagu 'Geboy Mujaer' itu pun bermunculan.

Kendati demikian, Ayu masih sempat tampil kembali di acara tersebut sebelum akhirnya resmi hengkang dari sana.

Melansir Kompas.com, Ayu pertama kali berkonflik dengan Pesbukers pada tahun 2017 silam.

Saat itu ia mendadak hilang dan tidak hadir sebagai salah satu pengisi acara.

Di lain sisi Managing Director ANTV Otis Hahijary, melalui akun Instagram @otis__hahijary melontarkan sebuah sindiran.

"To whom it may concern, if you want to earn my respect, you better respect Antv and me!!!! or else.....!!!!!!!!

"(Kepada siapa saja yang berkepentingan, jika Anda ingin dihormati, sebaiknya menghormati Antv dan saya! atau lainnya!)," tulisnya pada Minggu (9/7/2017), dikutip Sosok.ID, dilansir dari Kompas.com, Selasa (21/4/2020).

Otis dalam postingannya juga mencatutkan nama para pengisi acara Pesbukers, dengan Ayu di paling atas.