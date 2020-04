Chord dan lirik lagu Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada, Chrisye Feat Ahmad Dhani

BANGKAPOS.COM -- Lagu yang dipopulerkan oleh Chrisye Feat Ahmad Dhani berjudul Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada untuk direnungkan.

Lirik lagu yang dirilis 2013 silam ini sangat menyentuh jika benar-benar dihayati dari hati terdalam.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunnews.com

Intro: Am G F# F Dm C Bb E7

(*)

Am G F# F Dm C Bb E7

Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padaNya

Am G F# F Dm C Bb E7

Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga

Reff

Am G F# F

Jika surga dan neraka tak pernah ada

Dm C Bb E7

Masihkah kau bersujud kepadaNya

Am G F# F

Jika surga dan neraka tak pernah ada

Dm C Bb E7

Masihkah kau menyebut namaNya

(**)

Am G F# F Dm C Bb E7

Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati

Am G F# F

Karena sungguh memang Dia ada

Dm C Bb E7

Memang pantas di sembah, memang pantas dipuja

Kembali ke: Reff

Int: Am G F# F Dm C Bb E7

Kembali ke: (*), (**)

Am G F# F

Karena sungguh memang Dia ada

Dm C Bb E7

Memang pantas di sembah, memang pantas dipuja

Kembali ke: Reff

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunnews.com)