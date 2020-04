WhatsApp Tingkatkan Layanan Bisa Video Call 8 Orang Sekaligus, Begini Caranya

BANGKAPOS.COM -- Kabar baik bagi Anda pengguna aplikasi WhatsApp ( WA ).

Dikabarkan pihak pengembang aplikasi WhatsApp kini meningkatkan layanannya.

Pengguna WhatsApp kini bisa melakukan panggilan video dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Fitur group video call kini bisa dilakukan oleh delapan orang secara bersamaan.

Sebelumnya, WhatsApp hanya mengizinkan empat orang pengguna untuk melakukan group video call secara bersamaan.

Meski demikian, penambahan jumlah peserta pada fitur ini belum dapat dinikmati oleh semua pengguna.

Fitur ini baru menyambangi pengguna WhatsApp versi beta pada versi 2.20.133 (Android) dan 2.20.50.25 (iOS).

Berdasarkan pantauan KompasTekno, apabila ingin melakukan group video call dengan peserta lebih dari empat orang, semua pengguna harus menggunakanWhatsApp versi Beta yang sama.

Jika tidak, saat ini panggilan delapan orang tersebut belum dapat dilakukan.

WABetaInfo__ Bocoran kapasitas panggilan video call grup WhatsApp

Ketika pengguna mencoba untuk menambah peserta lebih dari jumlah yang ditentukan, WhatsApp akan memberikan informasi berbunyi "You can only select 7 participants".