Chacha Frederica Melahirkan Anak Perempuan, Suami Bocookan Nama Anaknya

BANGKAPOS.COM-- Pemain sinetron sekaligus presenter Chacha Frederica dikabarkan telah melahirkan anak pertamanya.

Kabar bahagia ini dibagiakan suaminya, melalui instastory Instagram pribadinya.

Chacha dikabarkan melahirkan di rumah sakit RSIA Bunda, Jakarta Pusat.

Melansir dari Kompas.com, pada Jumat (24/4/2020) malam, Dico Ganinduto, suami Chacha mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan ia sedang berada di RSIA Bunda.

Setelah itu, pada Sabtu (25/4/2020), Dico memperlihatkan wajah anak pertamanya bersama Chacha.

Dari unggahan itu, Dico mengumumkan nama bayi mereka, yakni Cassia Shakir Ganinduto.

Tak lupa ia menyertakan sang anak yang bersandar pada dadanya.

"Good Morning, my name is Cassia Shakir Ganinduto," tulis keterangan foto tersebut.

Kelahiran anak pertama Chacha dan Dico berlangsung di tengah pandemi corona.