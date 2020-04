Chord dan Lirik Lagu Lelaki Cadangan T2

BANGKAPOS.COM-- Kisah tentang percintaan anak muda selalu menyedot perhatian.

Begitu juga dengan lagu yang dipopulerkan oleh group vokal T2 berjudul lelaki cadangan ini.

Dengan gaya yang khas anak muda, lagu yang dirilis tahun 2012 ini masih terus dinikmati hingga sekarang.

Berikut choord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: Am E Am E (2x) Am

(*)

Am Dm

Tertuliskan sebuah c’rita cinta segitiga

G C

Di mana akulah yang jadi peran utama

F Dm

Aku tak dapat membohongi segala rasa

E Am E-Am

Aku mencintai dia dan di ri nya

(#

Am Dm

Nanti pukul satu dia menemui aku

G C

Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu

F Dm

Nanti bila dia datang menemui aku

E Am E Am

Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu

Reff:

Am Dm

Kan aku sudah pernah bilang

G C

Pacarku bukan cuma kamu saja

F Dm

Ku mempunyai dua hati

E Am

Yang tak bisa untuk kutinggali

Am Dm

Kan aku sudah pernah bilang

G C

Janganlah kamu terlalu sayang

F Dm

Dan bila nanti kau menghilang

E Am E Am

Ku masih punya lelaki cadangan

Musik: Am E Am E Am

Kembali ke: (*), (#), Reff

Musik: Am Dm G C F Dm E Am

Am Dm G C F Dm E Am-E-Am

Kembali ke: Reff (2x)

Am E Am E Am E

Aah… lelaki cadangan… ooh… lelaki cadangan…

Am E Am

Lelaki cadangan… lelaki cadangan….

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)