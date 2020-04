Kandungan Artika Sari Devi Keguguran saat Usia 10 Minggu, Sampai Lakukan Tes Pakai Alat USG Berbeda

BANGKAPOS.COM - Artika Sari Devi mengalami keguguran, Baim ceritakan kronologi sempat lakukan tes dengan 2 alat USG berbeda.

Kesedihan tengah dirasakan artis Artika Sari Devi.

Pasalnya, Artika Sari Devi baru saja mengalami keguguran di kehamilan ketiganya.

Kabar itu disampaikan Artika Sari Devi melalui Instagram Story pada Kamis (23/4/2020) lalu.

Meski begitu, Puteri Indonesia 2004 itu mencoba mengikhlaskan calon bayinya.

Belum lama ini, suami Artika Sari Devi, penyanyi Baim mengungkapkan kronologi istrinya yang mengalami keguguran.

Hal itu diungkapkan Baim melalui sebuah postingan di Instagramnya pada Jumat (24/4/2020).

Sebelumnya, Baim dan sang istri sempat memeriksakan kandungan ke dokter.

"April 20th 2020 probably also the most happiest day after having abbey and zoe, yet became the saddest darkest day of mylife ...our life

akhirnya kami membranikan diri keluar rmh dgn peralatan super lengkap untuk proteksi diri kami, yang akhirnya kami premier pertama kali untuk lebih pastinya memeriksakan kandungan mama tika apakah konfirm yes/no.." tulis Baim.