Seminar Digital UMKM Bangkit di Tengah Covid-19, Gubernur Minta UMKM Melek Teknologi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama OK OCE Indonesia menggelar seminar digital melalui aplikasi Zoom dengan Tema "UMKM Bangkit di Tengah Covid-19" pada Jumat (24/4/2020).

Hadir sebagai narasumber, Gubenur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Melati Erzaldi selaku Ketua Dekranasda dan Korwil ICSB Babel, Indra Uno selaku CO Founder OK OCE dan Iim Rusyamsi Ketua Umum OK OCE.

Seminar dimoderatori oleh Muhammad Tahir.

Panitia seminar dalam rilisnya kepada Bangkapos.com, Sabtu (25/4/2020) menyebutkan, gubernur meminta UMKM di Bangka Belitung agar melek teknologi.

"Pelaku UMKM agar melek teknologi dan bisa menggunakan handphone android sebagai alat atau media pemasaran produknya," ujar gubernur dalam seminar.

Menurut gubernur, banyak pelaku UMKM belum bisa memanfaatkan teknologi secara optimal.

"Handphone hanya digunakan sebagai komunikasi semata padahal dapat dilakukan sebagai alat promosi produk mereka," lanjutnya.

Gubernur juga menyarankan adanya pelatihan foto produk kepada UMKM di Babel.

"Maka perlu kita buat pelatihan foto produk UMKM lokal untuk bisa menarik konsumen membeli," tambah gubernur.

Sementara, Indra Uno dalam paparannya menjelaskan kondisi UMKM saat ini serta memberikan tips memperkuat imun UMKM.

"Ada 3 tahap agar bisa bertahan dalam penguatan UMKM pertama Mantab (Makan Tabungan) kedua Manset (Makan Aset) dan ketiga Majang (Makan Pinjaman)," bebernya.

Menurut Indra, jika hal itu sudah dilaksanakan namun belum berhasil maka lakukan setop operasi," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Iim Rusyamsi membeberkan hampir 95 persen omset para UMKM menurun.

Ia pun menyatakan siapa melaksanakan pelatihan foto prodak pada kegiatan selanjutnya dengan Provinsi Babel.

"Kami akan menindaklanjuti harapan dari Gubenur Babel Erzaldi Rosman untuk segera melaksanakan pelatihan foto produk pada pegiat UMKM di Babel," tuturnya. (*)