Fakta Drama korea The World of The Married

Sinopsis The World of The Married Episode 9, Simak 3 Fakta Serunya

BANGKAPOS.COM - Drama Korea The World of The Married telah sampai di episode 9 saat ini.

Semakin populer, kisah cinta segitiga Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yeo Da Kyung ini memiliki beberapa fakta baru. Terutama dari episode 9.

1. Krikil cinta Da Kyung dan Tae Oh

Dalam episode 9, Da Kyung menanyakan maksud dan tujuan Sun Woo bergabung dengan asosiasi wanita Gosan.

Sun Woo mengatakan, ia sedang mengirimkan sinyal peringatan untuk Tae Oh.

Tae Oh yang masih terus mengamati gerak-gerik Sun Woo, suatu hari tanpa sengaja bertemu di sebuah restoran.

Ia mempertanyakan alasan Sun Woo meninggalkan anak sendirian di rumah dan pergi dengan dokter Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

Tae Oh cemburu akan hubungan antara Sun Woo dengan sang dokter psikiater.

Sun Woo juga mencoba memperingati Da Kyung dengan mempertanyakan tingkat kepercayaannya pada Tae Oh.