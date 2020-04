VIDEO : Dampak Covid-19 Tak Bisa Ekspor, TPI Sungailiat Dibanjiri Ikan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Kabupaten Bangka beberapa hari terakhir ini dibanjiri pasokan berbagai jenis ikan laut hasil tangkapan nelayan Sungailiat.

Banyaknya stok jumlah ikan yang dijual di TPI ini sebagai dampak wabah Covid-19 di mana kegiatan ekspor ikan terhenti dan beberapa perusahaan eksportir ikan juga menghentikan pembelian ikan dari nelayan, hanya beberapa jenis ikan tertentu saja yang masih dibeli, seperti cumi-cumi dan ikan tenggiri ukuran besar yang masih dibeli.

Pantauan Bangkapos.com, Sabtu (25/04/2020) banyaknya stok ikan laut menyebabkan harga ikan juga turun cukup lumayan, seperti ikan tenggiri sedang biasanya dijual dengan harga Rp 70.000- Rp 80.000 per kg saat ini dijual Rp 40.000-50.000 per kg.

"Harga ikan lumayan turun pak, ikan hapau, ikan kembung biasanya Rp 35 per kg saat ini hanya Rp 20.000 - Rp 25.000 per kg. Ikan dencis saja biasa Rp 10.000-15.000 per kg saat ini hanya Rp 5.000 per kg," kata Andi, pedagang ikan di TPI PPN Sungailiat, Sabtu (25/04/2020).

Diakuinya saat ini para pedagang ikan tidak berani mematok harga tinggi karena daya beli masyarakat jauh berkurang, sedangkan stok ikan banyak.

"Ini kita jual murah saja yang beli ikan kesini tidak banyak yang datang, saat ini semuanya lagi susah, perusahaan eksportir ikan juga banyak yang tidak mau beli lagi ikan karena tidak bisa ekspor saat ini akibat wabah Covid-19," imbuhnya.

Sementara itu Sumi, ibu rumah tangga warga Sungailiat mengaku bersyukur harga ikan mengalami penurunan cukup lumayan.

"Alhamdulillah harga ikan jauh turunnya, cuma kita juga beli seperlunya saja karena cari duit saat ini juga susah, apalagi bulan puasa ini kita makan seperlunya saja," kata Sumi.

Daftar Harga Ikan per Kg di TPI PPN Sungailiat, Sabtu (25/04/2020):

1. Tenggiri Rp 40.000 - Rp 50.000 per Kg

2. Parang-parang Rp 20.000. - Rp 25.000

3. Hapau Rp 20.000 - Rp 25.000

4. Kembung Rp 20.000

5. CMB Rp 15.000

6. Ciu Rp 7.500 - Rp 10.000

7. Dencis Rp 5.000

8. Mejan Rp 20.000

9. Tongkol Rp 10-000 - Rp 15.000 per ekor

10. Cumi-cumi Rp 60.000- Rp 70.000

11. Layar Rp 10.000- Rp 12.000

(Bangkapos.com/Edwardi)