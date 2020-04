Conor McGregor Diyakini akan Selalu Kalah dari Khabib Nurmagomedov

BANGKAPOS.COM -- Mayoritas penggemar UFC berharap ada laga rematch antara Khabib Nurmagomedov dengan Conor McGregor.

Namun mantan juara UFC, Eddie Alvarez, menyebut, kalau rematch itu ada, maka Conor McGregor selalu kalah dari Khabib Nurmagomedov.

Persaingan Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor selalu menarik untuk dibahas.

Sebelumnya, Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor pernah melakoni duel padas dalam ajang UFC 229 pada Oktober 2018.

Pada pertandingan tersebut, Khabib Nurmagomedov tampil lebih dominan ketimbang Conor McGregor.

Petarung berjuluk The Eagle itu menyulitkan Conor McGregor lewat take down dan beberapa kuncian.

Hasilnya, Khabib Nurmagomedov menang submission pada ronde keempat.

Khabib Nurmagomedov punya catatan bertarung tak terkalahkan, pantas McGregor keok melawannya. (MMA)

Setelah dua tahun berlalu, duel Khabib Nurmagomedov kontra Conor McGregor ternyata masih menjadi pembahasan serius.

Kali ini, giliran mantan juara UFC Eddie Alvarez yang angkat bicara soal mega duel tersebut.

Menurut Eddie Alvarez, Conor McGregor bukan lawan yang seimbang dengan Khabib Nurmagomedov.