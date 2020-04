Masa Lalu Lee Kyung Young, Aktor The World of The Married yang Pernah Terjerat Kejahatan Seksual

Lee Kyung Young dalam drama The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Naiknya pamor drama Korea The World of The Married membuat para pemerannya menjadi sorotan.

Salah satunya aktor Lee Kyung Young yang memerankan karakter Yeo Byeong Kyu, ayah Yeo Da Kyung dalam drama Korea The World of The Married.

Bahkan kehidupan masa lalu mereka tidak luput dari perhatian hingga menimbulkan kontroversi.

Hal tersebut terjadi pada aktor Lee Kyung Young yang memerankan karakter Yeo Byeong Kyu, ayah Yeo Da Kyung.

Yeo Byeong Kyu ternyata memiliki masa lalu yang cukup kelam.

Pada tahun 2002, Lee Kyung Young ditangkap dan diadili di pengadilan atas kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur.

Masa lalu kelamnya yang dianggap tidak beretika itu membuat Lee Kyung Young dikecam atas keterlibatannya di The World of The Married saat ini.

Lee Kyung Young dalam drama The World of The Married (JTBC/SportsWorld)

Lee Kyung Young merupakan aktor senior Korea Selatan yang telah membintangi banyak drama dan memenangkan sederet penghargaan.

Berikut ini profil Lee Kyung Young selengkapnya.

Biodata