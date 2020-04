Cara Kreatif Gloria Emanuelle Usir Kebosanan Saat Tak Ada Kompetisi

BANGKAPOS.COM -- Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Gloria Emanuelle Widjaja, memilih mencari kesibukan lain saat kompetisi sedang ditangguhkan.

All England Open 2020 alah turnamen terakhir dalam kalender BWF, setelah pandemi virus Corona alias Covid-19 melanda sejumlah negara Eropa.

Melalui akun Instagram pribadinya, Gloria Emanuelle Widjaja membuat video berdurasi singkat dengan judul "Glow in the Dark".

Gloria pun memberi pesan pada detik terakhir video tersebut.

Dengan latar sebuah kamar gelap, runner-up Thailand Masters 2020 itu memegang lampu terang dan menyinari dirinya sendiri.

Gloria kemudian mengambil raket dan mengalungkan ke bagian lehernya.

Setelah itu, pesan tersebut muncul dengan tulisan, The light only can shine in the darkness, yang artinya cahaya hanya akan bisa bersinar di dalam kegelapan.

Pembuatan video yang dilakukan oleh pebulu tangkis berusia 26 tahun itu ternyata dibantu oleh sesama rekannya di pemusatan latihan nasional (pelatnas), Greysia Polii.

Pengalaman baru ini menjadi satu hal yang diyakini Gloria bisa mengisi waktu selama penangguhan turnamen akibat pandemi Covid-19.

"Mencoba hal-hal yang baru bukan sesuatu yang salah, tapi salah jika kamu tidak mencobanya," tulis Gloria dalam akun @ge_widjaja.