Chord dan Lirik Lagu Pecinta Wanita Irwansyah

BANGKAPOS.COM -- Lagu pecinta wanita yang dipopulerkan oleh Irwansyah ini berkisah tentang pencarian.

Lagu yang video musiknya dirilis 2012 silam ini sukses seperti filmnya yang berjudul Heart.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : Dm G Dm F Dm G

.

Am E

kutemukan dalam pencarian

E Am

cinta sejati untuk hidupku

Dm Am

kurang lebih yang seperti dia

F E

kuharap dalam cintaku..

.

Am E

* ku tak mau menjanjikannya

E Am

pasti bahagia bila denganku

Dm Am

biar dia rasakan sendiri

F E

betapa gilanya cintaku...

.

Reff:

Dm G

aku memang pencinta wanita

C

namun ku bukan buaya

F Dm

yang setia pada seribu gadis

E Am

ku hanya mencintai dia

.

Dm G

aku memang pencinta wanita

C

yang lembut seperti dia

F Dm

ini saat ku akhiri semua

E

pencarian dalam hidup

Dm

dan cintaku ternyata

Bm E

yang kumau hanyalah dia

.

Int : Dm G Dm G

.

Kembali ke : ke *, Reff

.

int : Dm Am Dm Am Bb F E Am

.

Balik ke Reff

.

Dm G

Pecinta wanita

Dm G

Mencintai dia

Dm G Am

Hanyalah dia..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)