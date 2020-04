DPRD Terheran-Heran Bansos Untuk OPD dan PDP Belum Disalurkan Pemprov Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Amri Cahyadi terheran-heran mengapa bantuan sosial dari Pemprov Babel kepada Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) terdampak Covid-19 belum juga disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Saya heran kalau Bansos untuk OPD dan PDP yang dilakukan upaya karantina baik mandiri maupun oleh pemerintah belum tersalurkan ssampai saat ini. Karena khusus untuk Bansos untuk PDP dan ODP ini sudah dianggarkan Rp 2 miliar menggunakan Belanja Tak Terduga APBD 2020 yang sudah dilaporkan ke DPRD dan disetujui DPRD sejak akhir Maret lalu," ungkap Amri kepada Bangkapos.com, Senin (27/4/2020)

Dia menjelaskan untuk masalah data dirasakan sudah jelas dan seharusnya cepat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

"Kalau masalah data PDP dan ODP kan jelas sudah ada, kecuali bagi mereka yang baru ditetapkan sebagai ODP dan PDP. Maka jika belum tersalurkan, pastinya kami mendesak agar itu disegerakan. Tidak usah terlalu ribet aturan dan administratifnya yang penting data penerima jelas by name, by adress dan by kategori statusnya,"tegas Amri

Sementara untuk berstatus OTG, kata Amri, memang tidak dianggarkan, karena sulit mendeteksinya.

"Nah kalau untuk OTG sepengetahuan saya memang tidak dianggarkan karena memang sulit mendeteksinya kecuali sudah terdeteksi dan terkarantina,"ujarnya

Tetapi terkait diluar ODP dan PDP, sambung Amri, Pemprov bersama DPRD sudah mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid 19.

"Baik kategori PKH dengan BPNT, BPNT saja maupun warga, maaf, miskin baru, Ini dianggarkan dari APBN dan ditambahkan oleh Provinsi sehingga total bantuan yang didapat sebesar Rp 600.000 r. Menyangkut datanya, disepakati menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dan terverifikasi oleh Kemensos,"ujarnya.

Selain itu, dia menjelaskan untuk bantuan BLT ini memang disepakati bahwa dicairkan bulan April sampai dengan Juni Dana APBN dan mulai Mei sampai Juli untuk Dana APBD Provinsi Babel.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli (Bangkapos.com/Riki Pratama)

Tidak Mau Berisiko

Diberitakan sebelumnya, bantuan sosial sebesar Rp 620.000 berupa sembako, kepada Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) nampaknya akan selesai dalam waktu dekat ini, pasalnya proses sinkronisasi data masih dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Babel dengan Kabupaten/Kota.

Dinsos Pemprov Babel, diketahui, tidak mau berisiko dari sisi administrasi, apabila bantuan diberikan nantinya tidak tepat dengan sasaranya, karena berkaitan dengan pemberian bantuan menggunakan anggaran milik negara.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Pemprov Babel, Rusli, menjelaskan, mereka saat ini masih mensinkronisasi data penerima karena masih berubah-ubah, antara data Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan yang mereka berikan hanya untuk ODP dan PDP saja.

"Data masih berubah-ubah, terus ada kebijakan kemarin yang kaya dan miskin, namun kembali diberikan kepada yang miskin saja, selain itu jumlah ODP, PDP yang bertambah dan adapula mereka sudah selesai di karantina,"ujar Rusli kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

(Bangkapos/Riki Pratama)