Segitunya Penonton Baper, Park Hae Joon Minta Maaf Karena Selingkuh di The World of The Married

BANGKAPOS.COM - Sukses memerankan Lee Tae Oh dalam serial The World of The Married, aksi Park Hae Joon menuai banyak kekesalan para penontonnya.

Saking terbawa perasaan (baper)-nya penonton, Park Hae Joon sampai harus minta maaf karena telah selingkuh di serial The World Of The Married tersebut.

Aksi Park Hae Joon memerankan Lee Tae Oh dalam serial The World of The Married memang menuai banyak kekesalan para penggemar.

Ia sukses membuat para penonton merasa kesal karena perilaku dan sikapnya di dalam cerita.

Park Hae Joon mengaku dirinya kerap mendapatkan kritikan dari penggemar gara-gara aksi selingkuh itu.

Dalam acara jumpa pers online The World of The Married, Park Hae Joon mengawali acara dengan meminta maaf kepada para penggemarnya.

"Aku minta maaf karena menyebabkan banyak kekhawatiran. Dramanya masih tayang dan aku juga masih penasaran apa yang akan terjadi di akhir," seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (25/4/2020).

Park Hae Joon tak pernah menyangka K-drama The World of The Married menjadi salah satu drama tersukses tahun ini.

Ia mengaku banyak mendapatkan ucapan selamat dari teman-temannya karena kesuksesan The World of The Married.

Meski demikian, Park Hae Joon tak pernah membaca komentar-komentar negatif dari penggemar terkait aktingnya di serial tersebut.

Ia tak ingin komentar tersebut justru mengubah penampilannya dalam The World of The Married.

"Aku minta maaf, tetapi aku berhenti membaca komentar setelah episode pertama. Aku merasa komentar-komentar tersebut bisa mempengaruhiku sehingga lebih baik aku tidak membacanya setelah episode pertama dan kedua tayang," ucap Park Hae Joon.

The World of The Married kini menjadi salah satu serial drama dengan rating tertinggi.

Serial yang ditayangkan oleh JTBC ini baru memasuki episode 9 dan sudah mengumpulkan banyak penonton karena jalan ceritanya yang menarik.

