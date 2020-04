Chord dan Lirik Lagu My Heart Acha Setriyasa dan Irwansyah

BANGKAPOS.COM-- Lagu My Heart ini pernah populer dimassanya, terutama pas filmnya berjudul Heart meledak.

Lagu ini merupakan kolaborasi antara Acha dan Irwansyah yang juga bermain dalam filmnya

Berikut chord dan likiknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro: Am F Am E

Am F Am E

Am E

disini kau dan aku

A Dm

terbiasa bersama

E Am

menjalani kasih sayang

Bm E

bahagia ku denganmu

Am E

pernahkah kau menguntai

A Dm

hari paling indah

E Am

ku ukir nama kita berdua

Bm E

disini surga kita

Reff:

Am Dm

bila kita mencintai yang lain

G Am

mungkinkah hati ini akan tegar

F Dm

sebisa mungkin tak akan pernah

Bm E

sayangku akan hilang ...

Am Dm

if we love somebody could we be this strong

G C

i’ll fight to win our love will conquer all

F

wouldn’t risk my love

Dm

even just one night

Bm B Am

our love stay in my heart..my heart

Kembali ke: Reff

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)