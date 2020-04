Chord dan Lirik Lagu Syukur Alhamdulillah Ungu

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul syukur yang dipopulerkan oleh Ungu ini berkisah tentang perbuatan manusia.

Lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan musik yang santai memberikan kesan tersendiri bagi pendengarnya.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari Tribunvideo.com

Intro : C G Em D

C G D C C-G/B-Am-G

C G

selalu kusakiti Engkau

Em D

dengan dosaku

C G

ku balas segala kebaikan-Mu

Em D

dengan kekurangan

*)

C G

tiada.. pernah ..

Em D

ku menyadari semuanya

C G

bahwa nafas yang ku hirup

D G

adalah kuasa-Mu..

Reff:

C G

Alhamdulillah

Em D

ku syukuri semua

C G

terima kasihku ya Allah

Em D

atas indahnya hidup..

C G

Alhamdulillah

Em D

ku syukuri semua

C G

terima kasihku ya Rabbi

D

atas rahmat dalam

C (C-G/B-Am)-G

.. hidup ku

C G

selalu ku tinggalkan Engkau

Em D

dengan khilafku

C G

kubalas segala kemurahanMu

Em D

dengan keburukan

*)

C G

tiada.. pernah ..

Em D

ku menyadari semuanya

C G

bahwa nafas yang ku hirup

D G

adalah kuasa-Mu..

Reff:

C G

Alhamdulillah

Em D

ku syukuri semua

C G

terima kasihku ya Allah

Em D

atas indahnya hidup..

C G

Alhamdulillah

Em D

ku syukuri semua

C G

terima kasihku ya Rabbi

D

atas rahmat dalam

C (C-G/B-Am)-G

.. hidup ku

Musik : Am..(Am-Bm)-C-(Bm-Am)-G G

+Tab Am..(Am-Bm)-C-(Bm-Am)-G G

Bass Am..(Am-Bm)-C-(Bm-Am)-G G

Am..(Am-Bm)-C-(Bm-Am)-G D..E..

[Reff Overtone]

D A

Alhamdulillah

F#m E

ku syukuri semua

D A

terima kasihku ya Allah

F#m E

atas indahnya hidup

D A F#m E

alhamdulillah ku syukuri semua

D A

terima kasihku ya Rabbi

E D A

atas rahmat dalam..hidupku

D A

Alhamdulillah

F#m E

ku syukuri semua

D A

terima kasihku ya Allah

F#m E

atas indahnya hidup

D A F#m E

alhamdulillah ku syukuri semua

D A

terima kasihku ya Rabbi

E D Dm A

atas rahmat dalam..hidup ku haa aa..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunvideo.com)