Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 2TikTok - Jangan Lupa Bahagia, Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

Capo di fret 4 (Intro) Am F C G Jangan lupa bahagia loh.. (Intro) Am F C G Am

Jangan lupa bahagia

F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia sama akyu.. Am

Jangan lupa bahagia

F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia sama akyu.. (Intro) Am F C G

Am F C G Am F

Kesel boleh.. Marah boleh

C G

Manyun boleh, Cemberut juga boleh

Am F

Tapi kamyu.. jangan malu

C G

Kalau kamyu sedang rindu akyu (Reff)

Am

Jangan lupa bahagia

F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia sama akyu.. Am

Jangan lupa bahagia

F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia sama akyu.. Am F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia

Am F

Jangan lupa bahagia

C G

Jangan lupa bahagia