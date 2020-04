BANGKAPOS.COM - Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Aura Kasih – Asmara (OST Asmara Dua Diana), Kunci Mudah dari Am

Berikut Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagunya:

[Verse 1]

Am Em F C G Am

Ini kisah anak manusia

Am Em F C G Dm

Yang bertemu dengan rasa yang Indah

Em F Dm Em G

Yang bisa buat mabuk buat melayang

[Verse 2]

Am Em F C G Am

Rasa candu tiada tandingannya

Am Em F C G Dm

Rasa ingin selalu mengulanginya

Em F Dm Em G

Yang bisa buat buta buat melayang

[Chorus]

C Am

Asmara, Begitu panggilannya

Dm G F

Asmara, Kadang suka kadang duka

Em Am Dm G

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

C Am

Asmara, Begitu panggilannya

Dm G F

Asmara, Kadang suka kadang duka

Em Am Dm G

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

[Intro] G

[Verse 2]

Am Em F C G Am

Rasa candu tiada tandingannya

Am Em F C G Dm

Rasa ingin selalu mengulanginya

Em F Dm Em G

Yang bisa buat buta buat melayang



[Chorus]

C Am

Asmara, Begitu panggilannya

Dm G F

Asmara, Kadang suka kadang duka

Em Am Dm G

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

C Am

Asmara, Begitu panggilannya

Dm G F

Asmara, Kadang suka kadang duka

Em Am Dm G Em

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

Am Em Am Em

Tak tertahankan bila sudah

Am Dm F G

Panah asmara menembus jantung hatimu

[interlude] C Am Dm G Em Am

Dm Em F G

[Chorus]

C Am

Asmara, Begitu panggilannya

Dm G F

Asmara, Kadang suka kadang duka

Em Am D

Asmara, Bisa membuat semua orang

[Chorus] [Overtone]

D Bm

Asmara, Begitu panggilannya

Em A G

Asmara, Kadang suka kadang duka

F#m Bm Em A

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

D Bm

Asmara, Begitu panggilannya

Em A G

Asmara, Kadang suka kadang duka

F#m Bm Em A D

Asmara, Bisa membuat semua orang tergila-gila

D Em F#m

Asmara... Asmara... Asmara...

Bm Em A D

Bisa membuat semua orang tergila-gila

D Em F#m

Asmara... Asmara... Asmara...

Bm Em-F#m-G-G#-A D

Bisa membuat semua orang tergila-gila