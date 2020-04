Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Indah Cintaku' Vanessa Angel feat Nicky Tirta

Chord dan Lirik Lagu 'Indah Cintaku' Vanessa Angel feat Nicky Tirta

BANGKAPOS.COM -- Selain bermain FTV, Vanessa Angel mencoba peruntungan dengan bernyanyi seperti dilakukannya bersama Nicky Tirta.

Lagu yang dipopulerkan oleh keduanya berjudul 'indah cintaku' sempat menjadi hits pada awal-awal perilisannya.

Lagu ini pun masih sering didengarkan hingga sekarang.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C Dm C G

.

C

ku ingin kau tahu

Em

ku ingin kau selalu

Dm G

dekat denganmu setiap hariku

D F#m

sudahkah kau yakin untuk mencintaiku

Em A

ku ingin hanya satu tuk selamanya

.

*)

F#m B Em

ku tak melihat dari sisi sempurnamu

G F#m

tak peduli kelemahanmu

B Em A

yang ada aku jatuh cinta karena hatimu

.

Reff:

D G A F#m

cintaku tak pernah memandang siapa kamu

Bm Em

tak pernah menginginkan kamu lebih

A D Bm

dari apa adanya dirimu selalu

D G A F#m

cintaku terasa sempurna karena hatimu

Bm Em

selalu menerima kekuranganku

A D Em D A

sungguh indah cintaku

.

Musik : D Em D A

.

D F#m

sudahkah kau yakin untuk mencintaiku

Em A

ku ingin hanya satu tuk selamanya

.

==Kembali ke : *), Reff

.

Musik : D Em D Em

G F#m F Em A

.

==Kembali ke : Reff

.

Em A D

sungguh indah cintaku

Em A D

sungguh indah cintaku

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)