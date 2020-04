Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Karena Ku Cinta Kau' Bunga Citra Lestari

Chord dan Lirik Lagu 'Karena Ku Cinta Kau' Bunga Citra Lestari

BANGKAPOS.COM-- Anak generasi 90an pasti tidak asing lagu yang dinyanyiak Bunga Citra Lestari berjudul 'karena ku cinta kau'.

Bunga Citra Lestari membuat lagu ini mudah dikuti oleh siapapun dan masih tetap enak didengar hingga beda generasi.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C Am F C 2x

.

C Am

Jika ada yang bilang ku lupa kau

F C

Jangan kau dengar

C Am

Jika ada yang bilang ku tak setia

F C

Jangan kau dengar

.

G Am

Banyak cinta yang datang mendekat

F C

Ku menolak

G Am F

Semua itu karena ku cinta kau

.

C Am

Jika ada yang bilang ku tak baik

F C

Jangan kau dengar

C Am

Jika ada yang bilang ku berubah

F C

Jangan kau dengar

.

G Am

Banyak cinta yang datang mendekat

F C

Ku menolak

G Am F G

Semua itu karena ku cinta kau.. Kau

.

Reff

C Dm

Saat kau ingat aku ku ingat kau

G C

Saat kau rindu aku juga rasa

C Dm

Ku tahu kau slalu ingin denganku

G Em F G Am

Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan

Dm G F

Tuhan yang tahu ku cinta kau

.

C Am

Jika kau tak percaya pada ku

F C

Sakitnya aku

C Am

Jika kau lebih dengar mereka

F C

Sedih hatiku

G Am

Banyak cinta yang datang mendekat

F C

Ku menolak

G Am F G

Semua itu karena ku cinta kau.. Kau

.

Reff

C Dm

Saat kau ingat aku ku ingat kau

G C

Saat kau rindu aku juga rasa

C Dm

Ku tahu kau slalu ingin denganku

G Em F G Am

Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan

Dm G

Tuhan yang tahu ku cinta kau

.

Int. C Am F C 3x C Am F

.

Reff

C Dm

Saat kau ingat aku ku ingat kau

G C

Saat kau rindu aku juga rasa

C Dm

Ku tahu kau slalu ingin denganku

G C

kau tau ku juga ingin denganmu

Am Dm

Ku tahu kau slalu ingin denganku

G Em F G Am

Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan

Dm G F G C

Tuhan yang tahu ku cinta kau

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)