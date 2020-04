Pasien Terakhir di Hubei - Wuhan China Sembuh, Pusat Epidemi Covid-19 Kini Zero Kasus, Apa Obatnya?

BANGKAPOS.COM - Provinsi Hubei, China merupakan tempat awal ditemukannya virus corona (covid-19) yang kini telah menyebar di seluruh dunia.

Setelah beberapa bulan dikelilingi rasa ketakutan, Hubei kini dilaporkan telah bebas kasus terkonfirmasi covid-19.

Dikutip The Star, Provinsi Hubei tercatat zero kasus covid-19 per 27 April 2020.

Kabar baik ini tersiarkan setelah 12 pasien terakhir di Provinsi Hubei dinyatakan sembuh.

Mereka akhirnya dipulangkan dari rumah sakit Wuhan pada Minggu (26/4/2020).

Kini, wilayah yang disebut pusat epidemi menjadi zero kasus covid-19.

Setelah hari Minggu (26/4/2020) juga tidak ada penambahan kasus baru maupun kasus kematian baru.

Meski demikian, tim medis masih memiliki 582 kasus tanpa gejala atau ODP (orang dalam pengawasan) hingga Senin (27/4/2020) siang.

Masih dalam laman yang sama, Hubei telah melaporkan 68.128 kasus covid-19, 50.333 di antaranya berada di Wuhan.

Dari total kasus tersebut, 4.512 orang meninnggal dunia.