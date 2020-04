Tetap Produktif di Masa Pandemi Corona, Garena Umumkan Pertandingan Esports

BANGKAPOS.COM - Dalam kondisi pembatasan sosial saat ini, Garena sebagai perusahaan penerbit dan pengembang game, ingin agar pemain tetap produktif dengan mengadakan pertandingan esports melalui cara inovatif dan berbeda.

Untuk itu, Garena mengumumkan roadmap esports terbarunya di Indonesia yang meliputi Free Fire (FF), Call of Duty Mobile (CODM), serta Arena of Valor (AOV). Total terdapat 9 kompetisi yang akan diselenggarakan secara online dan ditayangkan melalui live streaming di kanal resmi YouTube Garena Free Fire Indonesia, Garena Call of Duty Mobile Indonesia, dan Garena AOV Indonesia.

Untuk game Free Fire, Garena mengadakan dua event yang terdiri dari FF The One dan Free Fire All Stars dengan tema Ngabuburit Bareng Free Fire. Pada FF The One, sebanyak 192 pemain terbaik dari kategori Solo Leaderboard Season 14 bertanding pada tanggal 12-26 April 2020 untuk memperebutkan total uang tunai sebesar 100 juta rupiah.

Untuk Free Fire All Stars, pemain bisa ikut serta menyaksikan turnamen online Free Fire All Stars. Ditayangkan di waktu ngabuburit, ajang ini dipersembahkan untuk seluruh pemain dapat mengisi waktu dengan menyaksikan kompetisi positif sambil menunggu berbuka puasa. Sebanyak 8 tim yang terdiri dari pemain pro, caster, dan influencer, akan bertanding di tanggal 2-17 Mei 2020 dan memperebutkan total hadiah in-game rewards senilai 40 juta rupiah.

Untuk game Call of Duty: Mobile terdapat enam event yang terdiri dari CODM Princess Cup yang dipertandingkan pada tanggal 7-17 April 2020 untuk memperebutkan total hadiah 10 juta rupiah, Invitational Show Match untuk memperebutkan gelar tim terbaik Asia yang bertanding pada tanggal 19 April 2020, Clan War Hardpoint yang merupakan turnamen pertama khusus sebagai arena kompetisi klan terbaik yang diselenggarakan mulai 27 April-1 Mei 2020.

Sedangkan event CoD lainnya yaitu Solo Soldier – Gun Game yang diselenggarakan pada 5-6 Mei 2020, Clan War Domination yang berlangsung 18-22 Mei 2020, serta Call of Duty Mobile Weekly Cup yang turnamennya akan digilir dengan berbagai macam mode, seperti Multiplayers 5v5, Battle Royale Squad, Battle Royale Duo, dan lainnya.

Game Arena of Valor sendiri hanya menampilkan satu event yaitu AOV Star League (ASL) Season 4 dimana akan mempertandingkan total 7 tim yang telah berhasil lolos di ASL Qualifier pada Februari 2020 lalu untuk memperebutkan total uang tunai 1 miliar rupiah, serta kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang esports internasional AOV World Cup 2020 dan AOV International Championship 2020. Turnamen ASL Season 4 telah dimulai sejak 7 April 2020 dan akan berlangsung hingga bulan September 2020.

SUMBER: INFOKOMPUTER