Chord dan Lirik Lagu Janji Manismu Terry

BANGKAPOS.COM -- Terry pernah menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang cukup populer.

Terlebih saat lagu yang dipopulerkannya berjudul 'janji manismu' meledak di pasaran.

Kini lagu ini juga masih tetap diperdengarkan termasuk dinyanyikan oleh lintas generasi.

Berikut chord dan lirik lagu janji manismu Terry seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : Am D

.

Am Em

Dunia ini penuh kepalsuan

F G C

Mungkinkah tiada keikhlasan

Dm Am

Apakah ini suatu pembalasan

Bm G

Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan

.

Am Em

Aku bagai seorang kembara jalanan

F G C

Terombang-ambing di lautan gelora

Dm Am

Kucari kebah’giaan dan untuk menopang kasih

F G G-F-G-F

Cinta suratan ku kan selalu sendirian

.

Reff :

Am E Am Dm

Hati membeku mengingatkan akan janji manismu

G

Ku dilambung angan-angan

C F G

Melayang kasih sayang suci darimu, oh kejamnya

A Dm

Lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu

C E

Ku kan pergi membawa diri

F E Dm

Cinta di hati terkubur lagi

Em F G

(Cinta di hati terkubur lagi……)

.

Am Em

Tidak kupahami mengapa terjadi

F G C

Peristiwa pahit menggores hati

Dm Am

Perjalanan hidup ini sudah tertulis

Dm

Kutempuhi dengan kesabaran

F G Am

Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan

.

Intro : Am D 3x

.

Kembali ke Reff

.

Interlude : Am D 2x

