Chord dan Lirik Lagu Jenuh Rio Febrian

BANGKAPOS.COM-- Lagu Jenuh yang dipopulerkan oleh Rio Febrian ini rilis tahun 2013.

Lagu ini berkisah tentang kejenuhan dalam sebuah hubungan asmara yang telah dijalankan.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunmanado.co.id

Intro: C….

.

C

ternyata hati

Am

tak bisa berdusta

F

meski ku coba

G

tetap tak bisa ….

.

C

dulu cintaku

Am

banyak padamu

F

entah mengapa

G

kini berkurang ….

.

Reff 1:

F C

maaf ku jenuh padamu ….

Dm

lama sudah ku pendam

G

tertahan di bibirku

.

F C

mau ku tak menyakiti

Dm

meski begitu indah

G

ku masih tetap saja

F

jenuh ….

.

Musik : F C Am G

.

C

tahukah kini

Am

kau kuhindari

F

merasakah kau

G

ku lain padamu

.

C

cinta bukan ….

Am

hanya cinta saja

F

sementara kau

G

merasa cukup

.

Reff 2:

F C

maaf ku jenuh padamu ….

Dm

lama sudah ku pendam

G

tertahan di bibirku

.

F C

mau ku tak menyakiti

Dm

meski begitu indah

G

ku masih tetap saja

G#

Jenuh

.

Musik : G# A# G# A# Fm G

F Dm F Dm [2x]

.

==Kembali ke : Reff 2, Reff 1

.

C

jenuh ….

(Bangkapos.com/Nordin/tribunmanado.co.id)