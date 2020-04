Chord dan Lirik Lagu Tak Pernah Padam Sandy Sondoro

BANGKAPOS.COM -- Sandy Sondoro merupakan musisi Indonesia yang sempat meniti karir di luar legeri.

lagu-lagu yang khas dan berkisah tentang kehidupan sehari-hari adalah ciri khasnya, seperti tak pernah padam yang dipopulerkannya.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari Tribunsolo.com

Intro : C Am C Am

.

C

Senyumanmu

Am

Masih jelas terkenang

C

Hadir selalu

Am Em F

Seakan tak mau hilang dariku wohoo

Em G

Dariku...

.

C

Takkan mudah

Am

Ku bisa melupakan

C Am

Segalanya yang telah terjadi

Em F

Di antara kau dan aku,

Em G

Di antara..Kita berdua

.

Reff 1:

C F

Kini tak ada terdengar

Am G

Kabar dari dirimu

C F

Kini kau telah menghilang

Am G

Jauh dari diriku

C F

Semua tinggal cerita

Am G

Antara kau dan aku

F G

Namun satu yang perlu engkau tahu

F G

Api cintaku padamu..

C Am

Tak pernah padam..

C Am

Tak pernah padam..

.

C

Takkan mudah

Am

Ku bisa melupakan

C Am

Segalanya yang telah terjadi

Em F

Di antara kau dan aku,

Em G

di antara..kita berdua

.

Reff 2:

C F

Kini tak ada terdengar

Am G

Kabar dari dirimu

C F

Kini kau telah menghilang

Am G

Jauh dari diriku

C F

Semua tinggal cerita

Am G

Antara kau dan aku

F G

Namun satu yang perlu engkau tahu

F G

Api cintaku padamu..

Bb Am

Tak pernah padam..

Bb Am Bb Am

Tak pernah padam..

.

Dm Em F

Api cintaku padamu wo wo wou wou yeah..

.

==Kembali ke : Reff 1

.

F G

Api cintaku padamu..

C Am

Tak pernah padam..

C Am

Tak pernah padam..

(Bangkapos.com/Nordin/Tribunsolo.com)